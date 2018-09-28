Рабочая группа при Совмине займется рассмотрением случаев отказа в выкупе арендуемой недвижимости

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в госсобственности, создана распоряжением премьер-министра от 27 сентября 2018 года №285р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Рабочая группа будет рассматривать случаи отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или собственности хозяйственных обществ с участием государства, а также анализировать его дальнейшее использование в соответствии с подготовленными арендодателями обоснованиями, почему у них должна быть сохранена эта недвижимость.

Кроме того, рабочая группа сможет вносить госорганам и другим госорганизациям предложения по вопросам продажи недвижимости, в том числе ответственности должностных лиц за необоснованность принимаемых решений об отказе в ее продаже субъектам хозяйствования, запрашивать у госорганов соответствующую информацию.

Республиканским органам госуправления и другим госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручили обеспечивать направление Госкомимуществу поступающих от правообладателей отказов в продаже субъектам хозяйствования недвижимого имущества с пояснением причин.

Госкомимуществу в свою очередь при поступлении таких материалов нужно обеспечивать их внесение на рассмотрение рабочей группы ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Координировать работу по выполнению распоряжения будут первый заместитель премьер-министра Александр Турчин и председатель Госкомимущества Андрей Гаев.-0-