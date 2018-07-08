Рабочая группа в МАРТ намерена создать максимально льготные условия ведения бизнеса на селе - Колтович

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа в МАРТ намерена создать максимально льготные условия для ведения бизнеса на селе. Об этом сегодня в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сообщает БЕЛТА.

"Мы приняли решение в МАРТ образовать рабочую группу, в состав которой предложили войти "Белкоопсоюзу" как основному игроку на селе, Ассоциации розничных сетей, Минскому облисполкому и представителям бизнеса", - проинформировал он. Такое решение связано с тем, что в Беларуси есть территории, где закрываются магазины. И хотя они обеспечиваются товарами автолавок, но не всегда качество соответствует требованиям регулятора.

"Эта рабочая группа в достаточно короткие сроки должна выработать четкую схему и сделать максимально льготные условия для ведения бизнеса на селе", - подчеркнул Владимир Колтович. По его словам, есть несколько вариантов для решения этого вопроса. К примеру, можно увеличить количество льгот, причем сделать их адресными в зависимости от специфики районов. "Мы можем расширять указ №345 и решать это в каждом районе, создавая определенные проекты, либо мы приходим к тому, что альтернативы "Белкоопсоюзу" нет и ему предоставить льготы", - добавил министр.

При этом он отметил, что МАРТ имеет достаточно аналитического материала, поэтому возможно в сжатые сроки выбрать схему, по которой проблема развития торговли и общественного питания на селе должна быть решена.-0-