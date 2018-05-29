Работа белорусской экономики будет рассматриваться 30 мая на совместном заседании палат парламента

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание обеих палат белорусского парламента состоится 30 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Перед парламентариями с докладом о работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии выступит первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.
Кроме того, члены белорусского правительства ответят на вопросы депутатов и сенаторов.-0-
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