Работа с МВФ продолжается в плановом порядке - Минфин

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа с Международным валютным фондом продолжается в плановом рабочем порядке, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов перед началом итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня переговоры с МВФ несколько законсервированы по программе (кредитной. - Прим. БЕЛТА). Мы не сошлись в скорости проведения тех реформ, которые они нам предлагают. Но работа с ними продолжается в плановом рабочем порядке", - отметил замминистра.

Юрий Селиверстов пояснил, что часть документов, которые Беларуси предлагали в МВФ, уже приняты. "У нас есть стратегия по управлению госдолгом, концепция управления госпредприятиями. По пенсионной реформе мы предприняли ряд шагов. Но по отдельным мерам не смогли с ними договориться по срокам, поэтому пока переговоры приостановлены", - сказал он. Договоренность не была достигнута в том числе по скорости преобразований в сфере ЖКХ.

Как сообщалось, последний раз миссия МВФ работала в Беларуси с 26 октября по 10 ноября 2017 года в рамках консультаций по статье IV. На консультациях обсуждалась экономическая политика в стране.-0-