Рахмон заинтересовался белорусскими лифтами и предложил наладить их сборку в Таджикистане

15 мая, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня во время посещения Национальной выставки Беларуси в Душанбе ознакомился с представленной продукцией "Могилевлифтмаша" и предложил организовать сборочное производство соответствующей техники в Таджикистане, передает корреспондент БЕЛТА.

Таджикскому лидеру подробно рассказали о продукции "Могилевлифтмаша". Была отмечена возможность рассмотреть вопрос о создании сборочного производства, однако сначала необходимо изучить экономическую целесообразность. Желательно выпускать не менее 500 лифтов в год.

Эмомали Рахмон дал поручение проработать данный вопрос. "Пусть изучают. Надо совместное производство создавать здесь, чтобы и рабочие места были. И мы обеспечим не только столицу, но и будем делать для всей страны", - сказал он.-0-