"Райффайзен-Лизинг" стал партнером программы Банка развития по финансовой поддержке МСП

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и СООО "Райффайзен-Лизинг" подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.
Субъекты МСП будут иметь возможность получить финансирование не только в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Беларуси, в частности через СООО "Райффайзен-Лизинг" и ООО "АСБ Лизинг".
"Райффайзен-Лизинг" создан в 2005 году и входит в крупнейшую австрийскую банковскую группу Raiffeisen Group. По результатам рейтинга, составляемого Ассоциацией лизингодателей Беларуси, компания традиционно является одной из наиболее эффективных и устойчивых среди лизинговых компаний страны.-0-
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