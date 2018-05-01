Ранние яровые в Беларуси посеяны на 90,7% площадей

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые посеяны в Беларуси на 90,7% площадей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По информации на 1 мая, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 923,5 тыс. га, или 90,7% от плана.

В Брестской и Минской областях работы завершены. Массовый сев заканчивается в Гродненской (97,2%) и Могилевской (97,1%) областях. В Гомельской области осталось засеять 5,6% площадей, в Витебской - 38,1%.

В целом ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году планируется посеять на площади 1,019 млн га. Наибольшие площади отведены в Минской и Витебской областях (217 тыс. га и 204 тыс. га соответственно).

Лен-долгунец уже посеян на 73,2% отведенных площадей (36,3 тыс. га), сахарная свекла - на 95,2% (92 тыс. га), кукуруза на зерно - 57,9% (93,1 тыс. га).-0-