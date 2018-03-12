12 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявляет о необходимости скорейшего утверждения балансов поставок сельхозпродукции между Беларусью и Россией. Об этом он заявил сегодня в журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда готовы подключиться к любому вопросу двусторонних отношений, вне зависимости от того, на какой площадке эти вопросы решаются. Что касается взаимоотношений в сфере регулирования экспорта и импорта сельхозпродуктов, то регламенты, которые определяют взаимодействие сторон в этой сфере, отработаны на площадке ЕАЭС, - сказал Григорий Рапота. - Но на площадке двусторонней отрабатываются балансы сельхозпродукции. Каждый год утверждается баланс экспорта и импорта тех или иных видов сельскохозяйственной продукции".

"Мы (Постоянный комитет) всегда добиваемся того, чтобы эти балансы составлялись как можно раньше. Вот уже год идет, а они еще не утверждены по ряду позиций. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы ответственные за это министерства и ведомства побыстрее данную работу провели. Это наша сфера деятельности", - заявил государственный секретарь Союзного государства.

По его словам, соответствующие балансы стороны должны были подписать еще в начале года, но почему-то этот процесс затягивается. "И нам пришлось министрам сельского хозяйства и той, и другой стороны писать напоминание, что пора бы этот вопрос решить", - отметил Григорий Рапота.

Он выразил надежду, что в части спорных вопросов по поставкам продовольствия, в частности молочных продуктов, сторонам удастся в ближайшее время урегулировать ситуацию. "Хочется верить, что все будет нормально. В конечном счете у нас всегда все нормально. Но иногда это приобретает затяжной характер и вызывает массу раздражения у всех участников рынка. Поэтому чем быстрее это будет решено, тем лучше", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Григорий Рапота вместе с тем уточнил, что Постоянный комитет не является непосредственным участником переговоров. "Поэтому ничего не могу сказать помимо того, что написано в прессе. Мы свои услуги предложили. Пока мы не востребованы в этих услугах, видимо, обойдутся в рамках ЕАЭС или в двусторонних переговорах своими силами", - сказал он. На вопрос, обсуждалась ли данная тема на встрече с Президентом Беларуси, Григорий Рапота ответил: "В какой-то степени да".-0-