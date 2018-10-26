Расширение полномочий местных властей в Украине способствует сотрудничеству с Беларусью на уровне регионов - посол

26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Расширение полномочий местных властей в Украине способствует сотрудничеству с Беларусью на уровне регионов. Об этом сегодня на I Форуме регионов Беларуси и Украины заявил посол Украины Игорь Кизим, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идут процессы децентрализации. Регионы все больше получают прав на местах, ответственности и, самое главное, больше средств. Это те средства, которые могут использоваться именно для межрегионального сотрудничества. Как их лучше использовать, определяют на местах", - сказал посол.

Он отметил, что всего в распоряжении регионов в Украине находится более половины общего объема финансовых ресурсов.

Что касается I Форума регионов в Гомеле, Игорь Кизим выразил уверенность, что это будет значимым вкладом в развитие межрегионального сотрудничества. "Дальше все определяет вопрос цены, спроса, предложения. Резерв очень большой", - подчеркнул дипломат.

Он также высказал предложение, чтобы подобные форумы регионов стали регулярными и проводились поочередно в Беларуси и Украине.-0-