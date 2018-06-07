Разработан проект постановления об утверждении техрегламента "Энергоэффективность зданий"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработан проект постановления Совета Министров об утверждении технического регламента "Энергоэффективность зданий". Об этом сообщил заместитель министра архитектуры и строительства Александр Сидоров сегодня на IX Международной конференции "Энергоэффективные здания XXI века" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для дальнейшего системного развития политики энергосбережения в строительстве разработан проект постановления Совета Министров "Об утверждении технического регламента Республики Беларусь "Энергоэффективность зданий". Цель его разработки заключается в установлении обязательных для соблюдения технических требований для повышения энергоэффективности зданий и сооружений, а также выработки единых принципов и подходов в части оценки энергоэффективности и энергосбережения", - сказал Александр Сидоров.

Он подчеркнул, что техрегламент гармонизирован с наиболее прогрессивными положениями европейского законодательства в области строительства. "Техрегламент распространяется на отапливаемые жилые и общественные здания, административные здания промышленных предприятий от проектирования до строительства и эксплуатации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности", - добавил замминистра.

В конференции "Энергоэффективные здания XXI века" участвуют около 150 специалистов из 10 стран: Беларуси, Грузии, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Дании, Армении, Туркменистана и Казахстана. Она проводится в целях обмена лучшими практиками в области разработки стандартов и норм энергоэффективности в строительстве, передовых инженерных систем и технологий, новых строительных материалов и современной эксплуатации зданий. Среди задач также повышение осведомленности общественности о мерах по повышению энергоэффективности в жилом секторе.

Организатором конференции выступает проект ПРООН-ГЭФ "Повышение энергоэффективности жилых зданий в Беларуси" и Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации. Департаменту в 2018 году исполняется 25 лет. Мероприятие посвящено достижениям Беларуси за этот период в области энергосбережения и энергоэффективности и 15-летию партнерства Департамента с ПРООН в реализации совместных проектов.-0-