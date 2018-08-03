Разработана концепция Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработана концепция Кодекса Беларуси об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщил начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Юшкевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Концепция кодекса направлена на согласование в соответствующие структуры.

Министерство архитектуры и строительства совместно с заинтересованными очень активно работает над этим вопросом, подчеркнул Артем Юшкевич. С созданием кодекса планируется систематизировать все законодательство в области строительства, включая техническое нормирование, вопросы об авторском праве и многое другое. "Мы видим в разработке этого документа серьезнейший вопрос систематизации строительного законодательства. Это очень важный документ, который позволит получить всем, кто занимается строительной деятельностью, буквально настольную книгу, - отметил Артем Юшкевич. - Мы направляем на эту работу максимальные усилия".

Как сообщалось, проект Кодекса Беларуси об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должен быть разработан и после публичного обсуждения внесен в Палату представителей до 1 января 2020 года. В этом документе будут обобщены и актуализированы нормативные правовые акты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.-0-

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