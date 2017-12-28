28 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Разработка проектов отвода земельных участков под фермерские хозяйства будет бесплатной. Это предусмотрено указом №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

"Указом предусмотрено, что разработка проекта отвода земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства будет осуществляться землеустроительными службами местных исполкомов безвозмездно. Это позволит снизить финансовую нагрузку на такие хозяйства", - отметил Андрей Гаев.

С 2008 года вопросы изъятия и предоставления земельных участков регулируются указом №667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков". "Порядок, заложенный в указе, работает. Правовое регулирование земельных отношений приобретает большую стабильность - последние существенные дополнения в указ внесены около двух лет назад. Но жизнь не стоит на месте. Развиваются новые технологии, наработана правоприменительная практика. Это потребовало определенной корректировки законодательства", - сказал председатель Госкомимущества.

Новый указ призван усовершенствовать процедуру изъятия и предоставления земельных участков, механизмы защиты прав землепользователей и усилить ответственность за решения по земельным вопросам. Так, разрешено без ограничений пользоваться участками, которые подлежат изъятию для госнужд, и объектами недвижимости под снос, улучшать их независимо от перспектив развития территории до принятия решений об изъятии этих участков. Кроме того, лицо, которому предоставляется земельный участок с объектами недвижимости под снос, обязано возместить убытки землепользователям до принятия решения об изъятии и предоставлении земельного участка. "Это усилит защиту прав землепользователей, сократит количество споров и обращений в суды", - подчеркнул Андрей Гаев.

С учетом развития информационных технологий обмен материалами между организациями по землеустройству и организациями по регистрации недвижимости будет осуществляться в электронном виде. Это позволит сократить бумажный документооборот и сроки прохождения документов. При подготовке указа были проанализированы предложения практически всех госорганов, включая Комитет госконтроля и Генеральную прокуратуру. Новые нормы были обсуждены с бизнес-союзами.-0-