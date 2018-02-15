Разрешение интернет-магазинам применять УСН улучшило условия ведения бизнеса - эксперт

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снятие запрета на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) для интернет-магазинов улучшило условия ведения предпринимательской деятельности. Такое мнение высказала заместитель начальника главного управления методологии налогообложения - начальник отдела специальных режимов налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Ирина Луферчик во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

В соответствии с декретом №7 "О развитии предпринимательства" с 1 января 2018 года субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины, вправе применять упрощенную систему налогообложения. "Появившееся у интернет-магазинов право выбора применения УСН либо общего порядка налогообложения, несомненно, улучшило налоговые условия ведения предпринимательской деятельности", - считает Ирина Луферчик.

По данным МАРТ, 50% интернет-магазинов в Беларуси принадлежат индивидуальным предпринимателям. Именно у этой категории субъектов упрощенная система налогообложения пользуется наибольшим спросом.

Запрет на применение УСН интернет-магазинами был установлен с 1 января 2016 года.-0-

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