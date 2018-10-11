Развитие инноваций в животноводстве укрепит продбезопасность СГ - Леонид Заяц

11 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Развитие инноваций в животноводстве укрепит экономическую и продовольственную безопасность Союзного государства. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, который принимает участие в работе секции "Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы" на V Форуме регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению министра, в этом вопросе приоритетным является формирование единых племенных ресурсов Союзного государства, основой которых должны стать селекционно-генетические центры.

"У нас серьезная научная база, накоплен значительный практический опыт по совместной организации селекционно-племенной работы, технологии производства в молочном скотоводстве и свиноводстве, птицеводстве, кормопроизводстве, а пользуемся мы в основном зарубежной племенной продукцией и технологиями, - заметил министр. - У нас достаточно сил и ума для того, чтобы наши ученые и аграрии сделали отечественный племенной продукт. В этом случае мы не будем тратить большие валютные средства и снизим зависимость от импорта племенной продукции".

Необходимость создания селекционно-генетических центров уже подтверждена соответствующими указами президентов обеих стран, постановлениями правительств и государственными программами.-0-