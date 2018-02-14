Развитие конкуренции является важным условием для эффективной монетарной политики - Нацбанк

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Развитие конкуренции является важным условием для проведения эффективной монетарной политики. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос выработки эффективного взаимодействия между Национальным банком и Министерством антимонопольного регулирования и торговли является для нас очень важным. Есть целый перечень совместных задач и функций, над которыми мы работаем и эффективная реализация которых важна для экономики. Главное - это обеспечение ценовой стабильности. Второй важный блок вопросов - создание эффективной рыночной среды для работы экономики. Прежде всего, это развитие добросовестной конкуренции, что важно в том числе для проведения эффективной монетарной политики", - отметил Сергей Калечиц.

По его словам, все большую роль в вопросе обеспечения стабильности играет проведение соответствующей денежно-кредитной политики, но не менее важным является эффективное ценовое регулирование. "Важно проводить эффективное регулирование с тем, чтобы, с одной стороны, не нарушать общие подходы к формированию цен, достичь запланированного уровня инфляции, с другой, обеспечить некую необходимую рентабельность и эффективность работы предприятий", - пояснил зампред правления Нацбанка.

Национальный банк не видит предпосылок для невыполнения прогнозного уровня инфляции в 2018 году. "Единственный канал, через который белорусские рубли попадают в обращение, - это покупка иностранной валюты, которую мы производили в течение всего прошлого года. Это не несет никаких инфляционных рисков. При этом мы наблюдали сезонный рост спросов на кредиты. Но, по сути, это восстановление параметров, которые снижались раньше. Пока никакой угрозы для прогнозных уровней инфляции мы не видим", - подытожил Сергей Калечиц.-0-