3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее развитие контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа обсудят в Минске 10-11 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Второе заседание совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа состоится в Минске 10-11 апреля. В работе заседания примут участие делегации железнодорожных компаний Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Монголии, Польши и России. Участники подведут итоги работы по организации перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай в 2017 году и обсудят их перспективы в 2018 году", - пояснили в пресс-центре.

На заседании обсудят также развитие электронного обмена информацией с таможенными и другими контролирующими органами, развитие перевозок международных почтовых отправлений, товаров электронной торговли, грузов в рефрижераторных контейнерах; повышение маршрутной скорости следования контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа-Китай. Помимо этого, будет разработан сквозной график движения контейнерных поездов Китай-Европа-Китай со станции отправления до станции назначения.

Совместная рабочая группа создана для реализации соглашения, заключенного между железными дорогами Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России, об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа. Ее деятельность направлена на развитие железнодорожных транспортных маршрутов Китай-Европа и железнодорожной инфраструктуры, создание транспортно-логистических объектов, обеспечение беспрепятственного пропуска контейнерных поездов из Китая в Европу и совершенствование процессов организации перевозок.-0-