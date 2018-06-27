Развитие межрегиональных связей укрепит отношения Беларуси и Франции - Лежен

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Развитие межрегиональных связей укрепит отношения Беларуси и Франции. Такое мнение высказал сегодня в Бресте председатель группы дружбы "Беларусь-Франция" Национального собрания Франции Кристоф Лежен, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам парламентария, стороны имеют перспективы сотрудничества в различных сферах, в том числе высоких технологиях, туризме, сельском хозяйстве, деревообработке. "Нам нужно развивать сотрудничество между регионами. Осенью в Минске планируется организовать экономический форум. Важно, что там предприятия свободной экономической зоны "Брест", предприниматели Брестской области смогут познакомиться с французскими бизнесменами. Будем содействовать, чтобы их как можно больше участвовало в мероприятии. Установление межрегиональных контактов будет способствовать развитию двусторонних отношений Беларуси и Франции", - считает Кристоф Лежен.

Представители французской делегации сегодня провели встречу в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты, где обсуждались планы более точечного взаимодействия. Генеральный директор регионального отделения БелТПП Валерий Лабун выразил заинтересованность в установлении связей с подразделениями торгово-промышленной палаты Франции. "Это может быть Брест, Лион, Страсбург. Знакомство позволит открыть новую страницу не только дружеских связей, но и торгово-экономических отношений регионов", - выразил уверенность он.

"Как только вернусь, обязательно дам отчет торгово-промышленным палатам, с которыми вы могли бы потенциально сотрудничать. Буду говорить о том, что здесь существует большой интерес к партнерству", - заверил председатель группы дружбы "Беларусь-Франция".

Как сообщалось, делегация Национального собрания Франции будет находиться в Беларуси с официальным визитом по 28 июня.-0-