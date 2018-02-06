Развитие цифровой экономики Союзного государства обсудят 8-9 февраля в Москве

6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конференция по развитию цифровой экономики Союзного государства пройдет 8-9 февраля в Москве на площадке Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Тематика конференции разнообразна: от экономики цифрового мира и криптовалют до образовательной робототехники, от искусства новой эпохи и рефлексивного управления до новых транспортных систем, ставших возможными в компьютерной реальности, - отметили в дипмиссии. - Лейтмотив конференции - выбор будущего, человек цифровой эпохи и научные проблемы, которые сейчас стоят перед учеными Союзного государства".

Ожидается, что в открытии мероприятия примут участие член-корреспондент Российской академии наук Владимир Иванов, вице-президент РАН Владимир Чехонин, директор Института философии Национальной академии наук Беларуси Анатолий Лазаревич, советник-посланник посольства Беларуси в России Юрий Ярошевич.-0-