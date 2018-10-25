Развитие цифровой экономики в Беларуси будет координировать Минсвязи

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие цифровой экономики в Беларуси на текущем этапе будет координировать Министерство связи и информатизации, рассказал в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, сообщает БЕЛТА.

"Мы выработали решение, что, может быть, на текущем этапе все-таки функции координатора в этой сфере возьмет на себя Министерство связи и информатизации. Президент поддержал наше предложение. Мы видим, что и Парк высоких технологий, и Минсвязи должны стать локомотивом цифровизации экономики в нашей стране", - сказал Александр Турчин, отвечая на вопрос о возможности создания в Беларуси министерства цифровой экономики.

Первый вице-премьер полагает, что при развитии цифровой экономики главный вопрос не в структуре или названии, а в квалифицированных и компетентных кадрах, которые смогут этим заниматься. Одно из предложений - создать при Минсвязи проектные офисы, которые будут работать по различным направлениям (например, электронное образование).

Финансировать работу проектных офисов и платить зарплату их сотрудникам предлагается из фонда ПВТ, куда резиденты отчисляют 1% выручки. Сегодняшний статус парка не позволяет расходовать эти средства по некоторым направлениям, однако это предлагается изменить на законодательном уровне, пояснил Александр Турчин.

Кроме того, средства из фонда ПВТ предлагается направить в сферу образования, например, помочь IT-вузам. "Мы планируем выстроить такие отношения с вузами, чтобы за счет средств этого фонда можно было помогать и улучшать условия оплаты труда преподавательскому составу, оказывать грантовую поддержку студентам", - добавил Александр Турчин.

В этом фонде несколько десятков миллионов долларов, поэтому средств на планируемые инициативы хватит, заверил первый вице-премьер. Направления расходования средств фонда будет утверждать глава государства.-0-