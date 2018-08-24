Реализация древесины вне биржи в 2019 году вырастет на 8%

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2019 году. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 23 августа 2018 года №614, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В целом объемы реализации древесины на корню по таксовой стоимости в 2019 году составят 10,8 млн куб.м (на 2018 год объемы такой реализации были установлены на уровне 10 млн 19,3 тыс. куб.м). В том числе в Витебской области будет реализовано почти 2,8 млн куб.м, Гомельской - 2,3 млн куб.м, Минской - 2,1 млн куб.м, Могилевской - 1,6 млн куб.м, Гродненской - 1,1 млн куб.м, Брестской - 933 тыс. куб.м.

Документ принят в соответствии с правилами реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси, утвержденными указом от 7 мая 2007 года №214 "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства".-0-