Реализация плана индустриализации регионов Беларуси позволит экономике ежегодно прирастать до 2%

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация плана индустриализации регионов Беларуси позволит экономике прирастать до 2% ежегодно, сообщил сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство экономики подготовило комплексный план новой индустриализации регионов Беларуси до 2025 года. Сегодня по поручению премьер-министра он отрабатывается с отраслевыми госорганами и райисполкомами. "Только за счет успешной реализации 100 приоритетных проектов из этого плана численность занятых на высокопроизводительных местах может вырасти на 30 тыс. человек, а прирост ВВП может составлять 0,5-0,7% ежегодно. В целом при реализации плана экономика может прирастать до 2% ежегодно", - сказал Василий Матюшевский.

Разработка плана, по его словам, первый шаг в построении новой региональной экономики. На данный момент в него включено 1742 инвестиционных проекта с разбивкой по ключевым направлениям. Василий Матюшевский обратил внимание, что традиционная тема импортозамещения рассматривается существенно шире: в рамках ЕАЭС. "Поэтому на первом этапе видится 327 групп товаров на сумму $63 млрд, которые можно и нужно производить в Беларуси", - подчеркнул первый вице-премьер. В правительстве полагают, что решение этой целевой задачи даст реальный эффект уже в среднесрочной перспективе.

Василий Матюшевский напомнил о 169 проектах по совместному плану действий с Китаем. По словам первого заместителя премьер-министра, в ноябре на Шанхайской выставке планируется подписать соглашение о готовности работать по конкретным проектам из этого списка. "То есть выполняется поручение Президента о переходе от кредитного сотрудничества к инвестициям в капитал предприятий и проекты "грин-филд", - подчеркнул он. Последний блок плана индустриализации включает около 1,2 тыс. проектов, привязанных к специфике и профилю конкретного района.-0-