Реализация проекта умной безопасности в "Великом камне" находится на начальном этапе - Чжао Сичу

11 октября, Шанхай /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Реализация проекта по внедрению умной безопасности в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" находится на начальном этапе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА вице-президент по корпоративному бизнесу компании Huawei в регионе Центральной Азии Чжао Сичу во время Международной выставки Huawei Connect 2018 в Шанхае.
"Великий камень", резидентом которого в числе первых стала наша компания, является отличным примером белорусско-китайского сотрудничества, - считает Чжао Сичу. - Это самый большой парк подобного рода, который с участием Китая создан за рубежом. Данный проект является глобальным для "Одного пояса и одного пути".
Он подчеркнул, что компания уделяет огромное значение осуществлению высокотехнологичных проектов в парке, там планируется внедрять новейшие разработки. "Реализация новшеств будет происходить поэтапно - сначала умная безопасность, потом умная эксплуатация, умная жизнедеятельность. На первом этапе осуществления находится умная безопасность, - сообщил вице-президент. - Безусловно, безопасность является одним из самых важных звеньев, это основа основ. А с учетом масштабов строительства индустриального парка данным вопросам уделено первостепенное внимание".
Вполне вероятно, что в перспективе в индустриальном парке "Великий камень" найдут применение разработки в сфере обеспечения безопасности, представленные на выставке в Шанхае.
Международная выставка Huawei Connect 2018 проходит 10-12 октября в Шанхайском всемирном выставочном и конференц- центре. В ней участвуют более 30 тыс. человек из 170 стран мира, в том числе из Беларуси.-0-
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