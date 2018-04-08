Реализация в Беларуси концепции "деревня будущего" позволит закрепить кадры на селе - депутат

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация в Беларуси концепции "деревня будущего" позволит закрепить кадры на селе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Евгений Адаменко.

Выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего" правительству поручил Президент Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны. "Это правильное направление, которое позволит закрепить кадры на селе", - убежден Евгений Адаменко. Подтверждением верности такого решения служит и уже накопленный опыт - по созданию агрогородков, которые по сути и являются "деревней будущего", поскольку условия жизни в них не отличаются от городских, отметил депутат.

На семинаре-совещании конструктивно обсуждены многие проблемные для АПК вопросы. Глава государства подчеркнул, в частности, важность соблюдения технологических регламентов в сельском хозяйстве, поставил задачу повышения продуктивности в молочном скотоводстве, освоения производства оригинальной продовольственной продукции. Евгений Адаменко обратил внимание, что определенные шаги для достижения этих целей уже сделаны. Так, парламентарии на открытии весенней сессии приняли в первом чтении законопроект о производстве и обращении органической продукции. Это направление, по словам депутата, набирает обороты во всем мире, спрос на экологически чистую сельхозпродукцию растет. И Беларуси важно занять свое место на этом рынке.

Как сообщалось, нормами законопроекта в Беларуси предлагается ввести сертификацию органической продукции и процессов ее производства. Она будет проводиться на соответствие требованиям к органической продукции, установленным в государственных стандартах, а также требованиям к процессам производства органической продукции, содержащимся в технических кодексах установившейся практики. Заниматься этой работой будут органы, аккредитованные на проведение сертификации в данной области. По ее результатам заявителю будет выдаваться сертификат соответствия. На произведенную органическую продукцию будет наноситься знак "Органический продукт". Производство органической продукции предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. Развитие этой отрасли поспособствует обеспечению продовольственной безопасности страны, открытию новых возможностей для торговли такой продукцией с другими государствами мира.-0-