Реальная зарплата в организациях концерна "Беллегпром" за I полугодие выросла на 8%

Во время подведения итогов реализации за январь-июнь тарифного соглашения между концерном "Беллегпром" и отраслевым профсоюзом. Фото "Беллегпрома"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальная средняя заработная плата по концерну "Беллегпром" за первое полугодие выросла на 8%. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ со ссылкой на председателя Белорусского профсоюза работников легкой промышленности Михаила Костяна.

Информация о зарплате была озвучена во время подведения итогов реализации за январь-июнь тарифного соглашения между концерном "Беллегпром" и отраслевым профсоюзом.

В первом полугодии 2018 года среднемесячная заработная плата в целом по концерну "Беллегпром" составила Br673,1. Номинальная зарплата выросла на 13,1%, реальная - на 8%.

Как отметил Михаил Костян, это довольно значительный рост, который позволяет рассчитывать, что к концу года отрасль выйдет на установленное Советом Министров задание по уровню заработной платы. "Мы видим положительную динамику. Пожалуй, впервые с момента заключения нашего тарифного соглашения выполнен такой важный параметр, как обеспечение соотношения среднемесячной зарплаты работающих к минимальному потребительскому бюджету в размере не менее 210%. В июне 2018 года этот показатель составил 213,1%", - сказал он.

Вместе с тем в некоторых организациях зафиксированы случаи несвоевременной выплаты зарплаты. Как правило, задолженность погашалась до окончания календарного месяца.

Обеспокоенность профсоюзов вызывает и практика заключения контрактов на срок до 1 года включительно. Таких контрактов по отрасли около 35%. "Краткосрочные контракты, заключенные на 1 год, или продленные менее чем на год, на наш взгляд, свидетельствуют о нестабильности трудовых отношений. Хотя бывают случаи, когда сам работник отказывается от заключения долгосрочного контракта. Но это, скорее, исключение, чем правило", - сказал Михаил Костян.

Что касается соблюдения законодательства об охране труда, за полгода проведено более 440 мониторингов, по результатам которых выдано 380 рекомендаций об устранении 820 нарушений. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года случаи производственного травматизма сократились в два раза (первое полугодие 2018 года - 5 случаев, первое полугодие 2017 года - 10 случаев).-0-