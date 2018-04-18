Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале возросли на 7,5%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале текущего года составили 107,5% к уровню января-февраля 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) - 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,6%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-
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