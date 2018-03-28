28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный форум ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству пройдет в Минске в июне-июле 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Елена Перминова приняла участие в 12-й сессии Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частному партнерству Европейской экономической комиссии ООН, которая проходила с 26 по 28 марта в Женеве.

"В ходе заседания определены перспективные направления взаимодействия Беларуси и ЕЭК ООН в сфере государственно-частного партнерства. Одним из таковых в ходе обсуждения признана возможность оказания экспертами ЕЭК ООН консультативной и технической помощи в отработке необходимых методик и оценке отобранных проектов ГЧП. Также является перспективной информационная работа в регионах с проведением экспертных семинаров с участием представителей делового консультативного совета ЕЭК ООН. Кроме того, в июне-июле 2018 года в Минске запланировано проведение регионального форума по ГЧП", - рассказали в Минэкономики.

В пресс-службе отметили, что на сессии обсуждались стратегические направления сотрудничества до 2020 года, стандарты в области ГЧП, разрабатываемые рабочей группой по ГЧП ЕЭК ООН, а также методология оценки государственно-частного партнерства и инфраструктурных проектов для Целей устойчивого развития. Кроме того, участники сессии обменялись информацией о передовых практиках реализации проектов на основе механизма ГЧП.

"Также была достигнута предварительная договоренность о возможном выделении Беларуси международной технической помощи для наращивания потенциала и развития сферы государственно-частного партнерства в рамках меморандума о взаимопонимании между ЕЭК ООН и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР по развитию инициативы "Один пояс, один путь", - сообщили в Минэкономики.-0-