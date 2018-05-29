Регистрация госимущества завершится в Беларуси к 2020 году

Во время совещания. Фото Государственного комитета по имуществу

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс регистрации государственного имущества должен завершиться в Беларуси к 2020 году, заявил сегодня заместитель председателя Госкомимущества Вячеслав Абрамов на семинаре-совещании по этим вопросам в Бресте, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Во время совещания. Фото Государственного комитета по имуществу

По словам Вячеслава Абрамова, увеличения отведенных на данную работу сроков не планируется. Он подчеркнул, что учет недвижимого имущества, находящегося в госсобственности, является одним из основных показателей уровня управления экономикой, а также одним из важных аспектов участия Беларуси в международных финансовых отношениях.

На сегодняшний день в республике по каждому субъекту разработан и утвержден план-график, а соответствующими законодательными нормами предусмотрены льготы и преференции. Приняты меры по снижению стоимости работ, связанных с оформлением правоудостоверяющих документов на земельные участки и капитальные строения.

Во время совещания. Фото Государственного комитета по имуществу

"Необходимо воспользоваться данными льготами в полном объеме, чтобы завершить поставленную задачу к установленным срокам", - сказал заместитель председателя Госкомимущества. Он добавил, что встречные шаги в помощь предприятиям с целью скорейшего завершения ими процедуры готовы делать и территориальные организации по госрегистрации.

Как рассказал на семинаре директор Брестского агентства по госрегистрации и земельному кадастру Василий Холодцов, в агентстве разработана гибкая система скидок, рассрочки и взаимозачетов по оплате данного вида услуг в случаях, если требуется оформление правоудостоверяющих документов на крупные объекты. При досрочном обращении за государственной регистрацией госнедвижимости, находящейся в плане-графике, предоставляется скидка в размере 5%.

Участие в мероприятии приняли представители областного и районных исполнительных комитетов, органов управления, облисполкома, Брестского агентства по госрегистрации и земельному кадастру, фонда "Брестоблимущество", проектного института "Брестгипрозем", коммунальных предприятий и учреждений области.-0-