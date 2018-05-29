Регистрация госимущества завершится в Беларуси к 2020 году

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс регистрации государственного имущества должен завершиться в Беларуси к 2020 году, заявил сегодня заместитель председателя Госкомимущества Вячеслав Абрамов на семинаре-совещании по этим вопросам в Бресте, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.
По словам Вячеслава Абрамова, увеличения отведенных на данную работу сроков не планируется. Он подчеркнул, что учет недвижимого имущества, находящегося в госсобственности, является одним из основных показателей уровня управления экономикой, а также одним из важных аспектов участия Беларуси в международных финансовых отношениях.
На сегодняшний день в республике по каждому субъекту разработан и утвержден план-график, а соответствующими законодательными нормами предусмотрены льготы и преференции. Приняты меры по снижению стоимости работ, связанных с оформлением правоудостоверяющих документов на земельные участки и капитальные строения.
"Необходимо воспользоваться данными льготами в полном объеме, чтобы завершить поставленную задачу к установленным срокам", - сказал заместитель председателя Госкомимущества. Он добавил, что встречные шаги в помощь предприятиям с целью скорейшего завершения ими процедуры готовы делать и территориальные организации по госрегистрации.
Как рассказал на семинаре директор Брестского агентства по госрегистрации и земельному кадастру Василий Холодцов, в агентстве разработана гибкая система скидок, рассрочки и взаимозачетов по оплате данного вида услуг в случаях, если требуется оформление правоудостоверяющих документов на крупные объекты. При досрочном обращении за государственной регистрацией госнедвижимости, находящейся в плане-графике, предоставляется скидка в размере 5%.
Участие в мероприятии приняли представители областного и районных исполнительных комитетов, органов управления, облисполкома, Брестского агентства по госрегистрации и земельному кадастру, фонда "Брестоблимущество", проектного института "Брестгипрозем", коммунальных предприятий и учреждений области.-0-
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