Регистрация лекарств по единым правилам началась в ЕАЭС

2 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Процедура регистрации лекарств по единым правилам начала действовать в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Поданы первые заявки на регистрацию лекарственных препаратов по единым правилам ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

Раньше препараты в странах ЕАЭС регистрировались только по национальным правилам. Это вынуждало фармпроизводителя, который собирался торговать по всему союзу, изучить регуляторные требования пяти государств - членов ЕАЭС, подготовить пять досье на одно и то же лекарство, заплатить за столько же лабораторных экспертиз (фактически за то же самое) и тратить излишне много времени на регистрационные процедуры.

"Теперь согласно праву союза достаточно получить экспертный отчет в одной из стран ЕАЭС, чтобы после его признания в других государствах - членах союза, без дополнительной лабораторной экспертизы, иметь регистрационные удостоверения лекарственного препарата и возможность свободной торговли на всем союзном пространстве, - пояснили в ЕЭК. - При этом полномасштабная работа по регистрации с использованием единой информационной системы союза начнется после ее запуска, намеченного на первую половину 2018 года. Уже готов интеграционный сегмент этой системы, проводятся работы по подготовке национальных сегментов в каждом государстве ЕАЭС".

С января 2021 года фармпроизводители в ЕАЭС будут обязаны регистрировать свою продукцию только по союзным требованиям. До конца 2025 года все зарегистрированные по правилам национального законодательства лекарства должны быть приведены в соответствие с нормами ЕАЭС.-0-