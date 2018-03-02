Регистрация лекарств по единым правилам началась в ЕАЭС

2 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Процедура регистрации лекарств по единым правилам начала действовать в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Поданы первые заявки на регистрацию лекарственных препаратов по единым правилам ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.
Раньше препараты в странах ЕАЭС регистрировались только по национальным правилам. Это вынуждало фармпроизводителя, который собирался торговать по всему союзу, изучить регуляторные требования пяти государств - членов ЕАЭС, подготовить пять досье на одно и то же лекарство, заплатить за столько же лабораторных экспертиз (фактически за то же самое) и тратить излишне много времени на регистрационные процедуры.
"Теперь согласно праву союза достаточно получить экспертный отчет в одной из стран ЕАЭС, чтобы после его признания в других государствах - членах союза, без дополнительной лабораторной экспертизы, иметь регистрационные удостоверения лекарственного препарата и возможность свободной торговли на всем союзном пространстве, - пояснили в ЕЭК. - При этом полномасштабная работа по регистрации с использованием единой информационной системы союза начнется после ее запуска, намеченного на первую половину 2018 года. Уже готов интеграционный сегмент этой системы, проводятся работы по подготовке национальных сегментов в каждом государстве ЕАЭС".
С января 2021 года фармпроизводители в ЕАЭС будут обязаны регистрировать свою продукцию только по союзным требованиям. До конца 2025 года все зарегистрированные по правилам национального законодательства лекарства должны быть приведены в соответствие с нормами ЕАЭС.-0-
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