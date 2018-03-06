Регистрация объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС упростится

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Регистрация объектов интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе упростится, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Коллегия ЕЭК утвердила регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов ЕАЭС. "Регламент даст возможность правообладателям - владельцам товарных знаков, объектов авторского права и смежных прав - при регистрации объектов интеллектуальной собственности в едином таможенном реестре подавать в комиссию только одно заявление, - пояснили в ЕЭК. - Теперь для защиты на всей таможенной территории ЕЭАС предпринимателю не надо проходить пять национальных процедур регистрации в каждом таможенном реестре государства - члена союза. Это существенно упростит процедуры защиты прав, сократит финансовые и временные издержки правообладателей, связанные с пресечением нарушений их прав на внешней границе союза".
Заложенный в документе механизм позволит таможенным органам эффективно защитить права владельцев объектов интеллектуальной собственности, в том числе пресекать ввоз и распространение на территории союза контрафактных товаров.
"В регламенте определены требования к оформлению и подаче заявлений, сроки и порядок их рассмотрения, порядок включения в единый реестр объектов интеллектуальной собственности, внесения изменений, исключения из него этих объектов, а также порядок опубликования сведений единого реестра на официальном сайте союза, - добавили в ЕЭК. - Документ предусматривает использование современных безбумажных информационных технологий, что облегчит взаимодействие правообладателей, комиссии и центральных таможенных органов при рассмотрении заявлений и ведении единого реестра".
Для реализации такого информационного взаимодействия ЕЭК до конца текущего года завершит работу по согласованию проектов технологических документов. В результате правообладатели смогут подавать заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в единый реестр в электронном виде.-0-
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