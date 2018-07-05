"Регулятивные песочницы" создадут в ЕАЭС для ускорения реализации совместных проектов

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Регулятивные песочницы" будут создаваться в ЕАЭС для ускорения реализации совместных проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Во время заседания экспертной площадки в Астане была представлена концепция соглашения о применении "регулятивных песочниц" в ЕАЭС. Руководитель проекта Анастасия Сорокина отметила, что в результате применения "регулятивных песочниц" удастся сгладить несовершенства текущей схемы выработки регулирования, в том числе для пилотных проектов, когда в условиях неопределенности страны ЕАЭС вначале в течение нескольких лет согласовывают акты, вносят необходимые изменения в законодательство, ратифицируют их и только затем переходят к реализации проектов, которые могут быть уже не актуальны.

Страны ЕАЭС смогут вырабатывать нормы регулирования, которые помогут реализовывать проектные решения в условиях, отличных от правового режима внутри стран и в целом ЕАЭС. Предполагается, что такой специальный режим регулирования не будет до его окончательной апробации закрепляться в общем нормативно-правовом поле стран союза.

"Сегодня в государствах ЕАЭС не просто расходятся подходы к регулированию тех или иных сфер цифровой экономики, но зачастую таких подходов и норм просто нет ни у отдельных стран, ни на уровне союза, - заявила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - И государственные органы, и бизнес, и тем более ЕЭК как международный регулирующий орган действуют в условиях высокой неопределенности и рисков, когда технологические прорывы и новые модели бизнеса уже апробируются или крайне нуждаются в этом, но соответствующей правовой среды не сформировано".

Нормы "регулятивной песочницы" предлагается при необходимости разрабатывать в машиночитаемом формате, в виде бизнес-процессов, моделей решений и других форматах, удобных для восприятия как человеком, так и цифровыми субъектами, основа функционирования которых - технологии работы с данными, алгоритмы, искусственный интеллект.

Представители Армении затронули вопрос развития системы песочниц в странах ЕАЭС, диверсификации и конкуренции подобных механизмов, которые уже прорабатываются и создаются на государственном уровне, в том числе отдельными регуляторами, например центральными банками. Представители Кыргызстана рассказали о создаваемых в стране инновационных лабораториях и проинформировали об идее бизнеса уточнить, насколько соотносятся и могут совместно использоваться государственные и интеграционная песочницы.

Одним из важнейших вопросов дискуссии стал отраслевой разрез применения песочницы. Представители Национального банка Казахстана предложили совместно с центральными банками всех стран ЕАЭС обсудить возможность включения в сферу действия соглашения финансовой сферы. "Развитие финансовых технологий - довольно чувствительный вопрос для участников рынка и национального законодательства, поэтому следует дополнительно проработать перспективы применения для них песочниц", - отметили в пресс-службе ЕЭК.

Участники мероприятия отметили необходимость дальнейшей проработки вопросов мониторинга и контроля, критериев для проектов, которые могут реализовываться с применением песочниц. К работе над проектом привлечены эксперты и специалисты государственных органов, представители бизнес-сообщества, университеты государств ЕАЭС. Достигнута договоренность в течение месяца доработать предложения к проекту соглашения и направить их на рассмотрение соответствующим органам ЕАЭС.-0-