31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое Агентство RAEX-Europe повысило рейтинг Беларуси. Такие данные приведены в пресс-релизе агентства, сообщает БЕЛТА.

"Повышение рейтингов кредитного климата Беларуси (до "B-" в национальной валюте и до "ССС+" в иностранной валюте) было обусловлено позитивной динамикой реальной процентной ставки, восстановлением национальной экономики после двух лет рецессии, а также недавно утвержденными мерами по поддержке новых бизнесов", - отметили в агентстве.

Одновременно рейтинги суверенного правительства остались на прежнем уровне ("В" в национальной валюте и "В-" в иностранной валюте) из-за повышенного уровня долга, высоких рисков реализации скрытых обязательств правительства, сохраняющихся рисков банковской системы, а также высоких уровней долларизации, несмотря на позитивную динамику данного фактора.

"В то же время риски, связанные с высоким уровнем долга, частично нивелированы соглашением с правительством России о рефинансировании долга, а также благоприятной структурой долга с точки зрения состава кредиторов. Дополнительно, баланс бюджета остается положительным, и мы ожидаем сохранения профицита в среднесрочной перспективе", - подчеркнули в агентстве.

Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) - независимое европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой рейтинговых агентств RAEX, имеющей более чем двадцатилетний опыт работы в рейтинговой отрасли. С 2015 года агентство аккредитовано Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI). Офис агентства расположен во Франкфурте-на-Майне (Германия).-0-