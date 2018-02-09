9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию автодороги М3 планируется завершить к концу 2020 года, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак после итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть желание до чемпионата мира по хоккею 2021 года сделать эту дорогу, ведь она идет в сторону Латвии. Чемпионат будет в первой половине 2021 года, зимой никто дорогу заканчивать не будет, поэтому, думаю, в 2020-м к концу года (работы будут завершены. - Прим. БЕЛТА)", - отметил министр.

Часть автодороги проходит по Березинскому заповеднику. Анатолий Сивак подчеркнул, что сейчас разрабатывается проект работ, который должен будет пройти экспертизу, в том числе у экологов. "Там же сейчас есть трасса, речь не идет о новой дороге. В результате реконструкции мы даже на обычных дорогах, которые не проходят через заповедники, делаем специальные переходы для пропуска животных, земноводных", - рассказал он.

Во время коллегии Анатолий Сивак также рассказал, что в 2017 году с привлечением заемных средств Международного банка реконструкции и развития продолжались работы по реконструкции республиканской автомобильной дороги М6 Минск-Гродно. В эксплуатацию ее планируется ввести уже в 2018 году. В прошлом году продолжалась работа по подготовке к реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги М10 (на участке 109-195 км), который включен в список пилотных проектов государственно-частного партнерства.

В 2018 году запланирован текущий ремонт 650 км дорог и 1,9 тыс. погонных метров мостов, капитальный ремонт 16 км автомобильных дорог и 170 погонных метров мостов. Также запланирована реконструкция автомобильной дороги Р80 Слобода-Паперня: проект для финансирования уже одобрен кредитным комитетом Европейского банка реконструкции и развития.-0-