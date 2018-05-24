Реконструкцию дороги М10 планируется начать в 2019 году

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию дороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин) планируется начать в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на 23-й специализированной выставке БАМАП.

Первый замминистра напомнил, что в Беларуси планируется реализовать пилотный проект в сфере государственно-частного партнерства по реконструкции автомобильной дороги М10. "Этот проект достаточно сложный: мы подписываем контракт не только на реконструкцию, которая будет длиться два года, но и на 20 лет эксплуатации этой дороги. При хорошем стечении обстоятельств в следующем году можно было бы приступить к работам", - отметил он.

По словам Алексея Авраменко, частный партнер, который примет участие в реализации проекта, будет определен во время международного конкурса - его планируется провести в ближайшее время. "Организационные вопросы фактически завершены - мы подготовили проект указа, который в ближайшее время будет внесен в правительство. Этот документ регламентирует все вопросы, связанные с подходами по формированию и реализации пилотного проекта по реконструкции М10", - рассказал он.

Интерес к проекту проявляют инвесторы из разных стран - это и страны ЕС (например, Польша, Литва), Республика Корея, Китай, Турция. "Мы видим большой интерес со стороны инвесторов. Белорусские компании тоже могут принять участие в конкурсе - правила едины для всех. Если белорусская компания выполнит все требования - она может участвовать в проекте",- сказал первый замминистра.

Алексей Авраменко также прокомментировал планы по реконструкции автодороги М3 (Минск - Витебск). "Сейчас мы занимаемся разработкой обоснования инвестиций с последующей разработкой проектно-сметной документации. В этом году планируем подготовить проект", - сообщил он.

Кроме того, с Европейским инвестиционным банком прорабатывается вопрос о реконструкции автомобильной дороги М7 (Минск - граница Литвы) и пункта пропуска "Каменный лог". "Сейчас мы совместно с ЕИБ отрабатываем схему финансирования данной реконструкции. Проект в стадии подготовки, примерный объем инвестиций - порядка 150 млн евро, это будут средства Европейского инвестиционного банка", - резюмировал он.-0-