Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильные компании Renault SA и Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на данные близких к компаниям источников.

После слияния компании, которые уже сформировали стратегический альянс, станут единой корпорацией. В настоящее время председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. Главой новой объединенной компании, по мнению экспертов, останется Карлос Гон. Компании также планируют сохранить свои штаб-квартиры в Японии и Франции.

По данным агентства Bloomberg, компания Renault уже владеет 43% акций японского автопроизводителя, а Nissan принадлежат 15% акций Renault.

Отмечается, что слияние можно будет завершить лишь после одобрения правительств обоих государств. -0-