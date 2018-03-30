Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильные компании Renault SA и Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на данные близких к компаниям источников.
После слияния компании, которые уже сформировали стратегический альянс, станут единой корпорацией. В настоящее время председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. Главой новой объединенной компании, по мнению экспертов, останется Карлос Гон. Компании также планируют сохранить свои штаб-квартиры в Японии и Франции.
По данным агентства Bloomberg, компания Renault уже владеет 43% акций японского автопроизводителя, а Nissan принадлежат 15% акций Renault.
Отмечается, что слияние можно будет завершить лишь после одобрения правительств обоих государств. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN