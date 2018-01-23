РЕПОРТАЖ: Из Минска в "Великий камень", или Как управляющая компания обживается в новом административном здании

Приезжать на новоселье всегда приятно. И особенно - когда не понаслышке знаешь, сколько титанических усилий было приложено, чтобы это событие состоялось. Управляющая компания "Великого камня" в конце прошлого года переехала из Минска в административное здание, построенное на территории парка. Корреспонденты БЕЛТА наведались в новый дом и узнали, зачем было выселяться из столицы, хорошо ли живется за городом и с какими итогами СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" закончила 2017 год.

"Сейчас в административном здании в основном работают сотрудники управляющей компании. Ближе к лету должна переехать Администрация парка "Великий камень". После этого будем организовывать работу по принципу "одна станция", который предусматривает оказание всех необходимых инвестору услуг, что называется, не выходя из здания. Также несколько банков выразили желание открыть здесь отделения, страховые организации планируют работать. И, конечно, офисы резидентов - все помещения уже зарезервированы. Например, "УайТиОу Технолоджи БиЭлЭр" целый этаж выкупили", - говорит первый заместитель генерального директора управляющей компании Кирилл Коротеев.

Из Минска в "Великий камень" ежедневно ездят около 150 человек. Большинство добирается на специальном транспорте, организованном за счет управляющей компании. Один маршрут проходит по проспекту Независимости, другой - по Партизанскому проспекту. Оба прибывают в парк к 9 утра. Общий сбор в обратный после трудового будня путь назначен на 18.15.

Также с мая прошлого года каждый будний день в 7.10, 13.00 и 17.05 от станции метро "Могилевская" в сторону "Великого камня" отправляется регулярный пригородный автобус №375. Правда, насколько он полезен тем, кто работает в административном здании, остается только догадываться с учетом времени начала рабочего дня в офисах. Но с учетом потребностей первых арендаторов ожидается изменение в графике.

На ресепшене работников и гостей встречает секретарь Ирина. Она рассказывает, что на переезд согласилась без долгих раздумий, несмотря на то, что теперь дорога до работы занимает больше часа.

По словам Кирилла Коротеева, ни один из сотрудников, которые работали в управляющей компании в Минске, не уволился из-за необходимости переехать за город. "Мы стараемся компенсировать неудобства, связанные с переездом. Бесплатно возим до и с работы, бесплатно кормим обедами", - поясняет он.

Отдыхают и едят сотрудники управляющей компании в специально оборудованных комнатах, где есть кофемашина, электрочайник, бойлер с водой и все необходимое для перекуса. Ближе к часу приезжает служба доставки еды. Поскольку в управляющей компании работают не только белорусы, но и китайцы, обеды заказываются как традиционной белорусской, так и китайской кухонь.

"Стоимость обеда на одного сотрудника составляет около Br8. На всю компанию в день выходит порядка Br650. Но мы приняли на себя социальные обязательства - кормить людей до того момента, как в здании не появится общепит, - и будем их выполнять. Думаю, кафе откроется весной. Сейчас мы завершаем переговоры по данному вопросу", - рассказывает Кирилл Коротеев.

В кабинетах, где работают сотрудники управляющей компании, многолюдно, но при этом просторно. "Помещения делали с резервом - количество работников будет увеличиваться, места должно хватать всем", - поясняет собеседник.

Несмотря на то, что с момента переезда прошло около двух месяцев, работники уже настолько обжились, что даже золотых рыбок завели.

И еще одно наблюдение: вдоль стен в офисах лежат пакетики с углем - они нужны для того, чтобы как можно быстрее исчез характерный запах стройки, навязчиво витающий в новых зданиях месяцами.

На страже интересов сотрудников в частности и компании в целом у входов в помещения стоят устройства, считывающие отпечатки пальцев. При необходимости они будут переведены в полную готовность.

А вот в этом помещении разместятся сотрудники, которые будут консультировать и администрировать резидентов (и не только) парка по принципу "одна станция". "Мы планируем действовать поэтапно. Сначала службы будут работать два-три дня в неделю. При необходимости увеличим количество дней. Тут важно не переусердствовать, чтобы и резиденты могли получить весь спектр необходимых услуг, и госорганы были задействованы в полной мере", - поясняет Кирилл Коротеев.

Нельзя не сказать о кабинетах топ-менеджеров управляющей компании. Точнее, не о самих кабинетах - они выполнены в классическом офисном стиле, а о террасе, выход на которую есть из каждого из них. Зимой, конечно, отдельные плюсы не очевидны, но весной и летом, думаю, задумка себя оправдает целиком и полностью.

Подводя итоги развития парка "Великий камень" в 2017 году, Кирилл Коротеев называет топ-3 наиболее значимых событий. Прежде всего, это завершение строительства инфраструктуры: "Это самое важное событие. Ведь до этого мы показывали и говорили, но не могли дать резиденту, например, электроэнергию. Первые резиденты строились на дизелях, а сейчас те, кто приходят на площадки, цивилизованно подключают строительные городки, бытовки к электричеству. Кстати, услуги по электроснабжению оказывает управляющая компания. Мы закупаем у "Минскэнерго" определенное количество электроэнергии и распределяем его по территории".

Кирилл Коротеев отмечает, что всю инфраструктуру эксплуатирует управляющая компания. "Это дополнительные расходы, которые мы не имеем права положить на резидентов. Мировой опыт другой: все-таки инфраструктура общего пользования должна обслуживаться за счет налогов государством. Будем думать, как это будет в будущем, но пока эксплуатируем мы", - говорит он.

Услуги связи на территории парка оказывает ООО "Чайна Телеком БЛР". Нареканий к качеству - никаких. И "Белтелекому" найдется работа: планируется, что государственный оператор будет оказывать услуги связи населению, когда будет идти речь о вводе жилого района и социальных объектов.

Вторым важнейшим событием 2017 года Кирилл Коротеев назвал формирование минимально необходимого пула резидентов. По состоянию на 1 января 2018 года в парке было зарегистрировано 23 резидента. Хотя можно сказать, что и три резидента, подписанные после нового года, - это работа, сделанная в прошлом году. "Важно и то, что среди резидентов есть компании, объекты которых находятся в высокой степени готовности. Например, торгово-выставочный центр ЗАО "Чайна Мэрчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания". Сейчас нам есть что показать не только на макетах. Ведь потенциальный инвестор как рассуждает: если кто-то вложился и построился, то и мне можно подумать об этом. Также важно, что пришли европейские инвесторы. Для кого-то особо показательным является присутствие предприятий из Германии. И среди наших резидентов есть компании с немецким капиталом", - рассказывает Кирилл Коротеев.

Здание с невзрачной на первый взгляд архитектурой - это производство суперконденсаторов, а также оборудования и материалов для рельсового транспорта ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие". Они уже построились, на этой неделе подключаются к сетям.

Даже зимой вовсю идет работа над строительством второго производственного корпуса, который возводится за счет управляющей компании для последующей сдачи в аренду резидентам парка. Первый уже введен, два резидента - ООО "Ассомедика" (реализация проекта по созданию производства замкнутого цикла медицинской техники и изделий медицинского назначения) и ООО "Флюенс Интернэшнл Технолоджи" (проект "Технологии теплоотвода в светодиодной продукции") - приступают к ремонту, что называется, под себя. Больше он вместить не сможет, поэтому второй корпус строится, несмотря на непростые погодные условия.

Если все пойдет по плану, в марте планируется приступить к строительству третьего корпуса, уже проектируется четвертый.

Активно идут работы и на объекте ООО "Рухтех", которое строит производство оптомеханических компонентов, электронных узлов и лазерного оборудования на их базе. Ввести в строй планируется уже в текущем году.

Третьим значимым событием в развитии "Великого камня" в 2017 году Кирилл Коротеев назвал переезд управляющей компании из Минска на территорию парка. "С точки зрения обывательской - это, конечно, неудобства. Но с точки зрения продвижения парка это стратегически правильное решение. Мы говорим, что мы уже здесь, а значит, и вы можете быть здесь. Кстати, не успели мы переехать, как переехало представительство "Чайна Мэрчантс" - из гостиницы "Пекин" в Минске в свой бизнес-центр, построенный в парке", - подытоживает Кирилл Коротеев.

Юлия ДЫЛЕНОК,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-