РЕПОРТАЖ: Как белорусские нефтяники добывают черное золото

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 ноября 2018, Пт
+9°C
Сплошная облачность EUR 2.4207
USD 2.1171
RUB 3.2272
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината Лукашенко: китайские кредиты нужно направлять на поддержку толковых частников
Президент
Беларусь призывает страны СНГ включить раздел об инвестициях в соглашение о свободной торговле услугами
Экономика
Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики на 2018 год до 3,4%
Экономика
"Жилье достанется годовалому сыну. Теперь он завидный жених!" Мама в декрете выиграла квартиру от "Евроопт"
Общество
Фильм "Холодная война" открыл "Лістапад-2018"
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Фильм "Холодная война" открыл "Лістапад-2018"
19:25 Культура
"Белгоспищепром" стал лидером по наполнению в январе-сентябре республиканского бюджета
18:56 Экономика
Мальчик чуть не утонул в бассейне в Мстиславле, на тренера завели дело
18:51 Происшествия
В больницах Гомельской области введено в штат пять "нянь вместо мам"
18:48 Регионы
Спецприз Президента Беларуси на "Лістападзе" вручен Рустаму Сагдуллаеву
18:43 Культура
Авиаторы МЧС вернулись с тушения пожаров в Турции
18:25 Общество
В Жабинковском районе школьник ударил в лицо инспектора ГАИ
18:21 Происшествия
Поручитель погасил кредит за заемщика. Как теперь вернуть деньги - отвечает адвокат
18:17 Общество
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций
18:13 В мире
Акция "Пассажир" проводится на БЖД до 4 ноября
17:59 Общество
Вблизи студгородка БГУ по ул. Курчатова до 2022 года построят СТО и реконструируют спортплощадку
17:50 Регионы
Крупные службы такси Минска подписали меморандум о неповышении тарифов во время II Европейских игр
17:49 Общество
Брестчанам в Год малой родины предлагают рассказать о семи чудесах своего города
17:42 Регионы
Бизнес-сообщество может оказывать поддержку проблемным предприятиям - Турчин
17:37 Экономика
В Беларуси наличие автостраховки можно проверить онлайн
17:28 Общество
Белорусские пловцы завоевали две награды на старте этапа КМ в Пекине
17:27 Спорт
Конкурсная программа "Лістапада-2018" очень сильная - председатель жюри
17:24 Культура
Хет-трик Бояна Дубаича помог футболистам "Городеи" разгромить "Минск" в чемпионате Беларуси
17:24 Спорт
РЕПОРТАЖ: Как белорусские нефтяники добывают черное золото
17:23 Экономика
В Египте обстреляли автобус с паломниками, есть погибшие
17:21 В мире
Все новости
Темы
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Как белорусские нефтяники добывают черное золото

Экономика 02.11.2018 | 17:23

С глубины тысяч метров под землей по трубопроводам-артериям поднимаются стратегические запасы черного золота. Миллионы тонн. Эти дни в истории производственного объединения "Белоруснефть" особые. Добыта 135-миллионная тонна нефти с начала промышленной эксплуатации нефтяных месторождений на территории страны. Корреспонденты БЕЛТА побывали на первом месторождении углеводорода и узнали, как нефтяники эксплуатируют старейшие запасы и открывают новые точки на карте нефтедобычи.

Ровные периметры песчаных прямоугольников становятся своего рода пьедесталом для наземных установок. Размеренно и ритмично станки-качалки кланяются главному поставщику черного золота - недрам. Старейшее и одно из крупнейших месторождений нефти в Беларуси - Речицкое. Именно отсюда началась нефтедобыча в середине 1960-х годов. Более полувека оно снабжает страну углеводородным сырьем.

Здесь на подъезде к скважине №199 нас встречает первый заместитель начальника - главный инженер нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" Сергей Ласица. НГДУ - единственное управление, которое занимается добычей нефти в республике.

Историю нефтепромысла Сергей Ласица знает наизусть, поэтому сразу проводит небольшой экскурс по времени и местности. Буквально в километре находится скважина-первооткрывательница №8, рядом памятная стела нефтепроходчикам. Первые промышленные притоки нефти были получены здесь в 1964 году.

Создание укрупненного нефтепромысла шло ускоренными темпами. Процесс осложнялся тем, что производственная и социальная инфраструктура возводилась с нулевой отметки. Старт был дан практически в чистом поле. Шли со скоростью марафонцев на Олимпиаде.

Первый миллион тонн белорусские нефтяники добыли в 1967 году, рубеж в 100 млн т был преодолен в 1998 году. Абсолютный рекорд за всю историю белорусского нефтепромысла поставлен в 1975 году - 7,95 млн т. Благодаря этому Беларусь на время получила статус одного из самых крупных нефтяных районов Советского Союза. Олимпийские темпы, взятые в начале освоения, подорвали силы белорусских месторождений. Чтобы не допустить обвального снижения, коллективу предприятия пришлось перекраивать работу.

130-миллионая тонна поднята в 2015 году, а через три года взята новая планка. В 2016-17 годах удалось стабилизировать объем добычи на уровне 1,65 млн т в год.

"В 2018 году планируется добыть 1,67 млн т нефти. По сравнению с прошлым годом прирост на 20 тыс. т. Определить же месторождение или конкретную скважину, из которой поднята 135-миллионная тонна, не представляется возможным", - рассказывает Сергей Ласица.

По его словам, качественная и точная система учета позволяет определить объем добытой нефти за сутки, месяц, год - за любой период. Процесс добычи углеводородного сырья непрерывен. Нефть со всех месторождений страны собирается по закрытой системе, от каждой скважины по отдельному трубопроводу транспортируется до пунктов приема и подготовки.

Добыча юбилейной тонны - безусловно, праздник. А какое торжество без пирога? По словам Сергей Ласицы, он есть у нефтяников каждый день - прямо под ногами.

Речицкое месторождение характеризуется многопластовостью залежей. Образно говоря, в разрезе его можно сравнить с пирогом, между слоями которого - крем. В переводе н а реалии - нефть. На месторождении есть перемычки между пластами, разработка которых идет по классической схеме снизу вверх. Сначала включается в разработку нижний горизонт, потом переход на вышележащий и т.д.

Скважина №199 - одна из 40, где внедрены новые технологии - одновременно раздельная добыча. Одним оборудованием производится отбор нефти с двух залежей и ее перекачка в общую систему сбора.

Эта скважина эксплуатирует ланские и семилукские отложения. Из ланских добывается около 10 т нефти, семилукских - около 20 т нефти в сутки. Это дает максимальную отдачу и прогрессивность добычи - одновременно разрабатываются две залежи. К тому же снижаются эксплуатационные затраты и отсутствует статья расходов на дополнительное бурение скважин.

Благодаря этой технологии с 2011 по 2018 год на предприятии добыли 350 тыс. т нефти. Экономический эффект от ее внедрения составляет более $63 млн. За ее разработку специалисты БелНИПИнефть в прошлом году удостоены благодарности Президента Беларуси.

Сегодня плановый обход высокотехнологичной 199-й делает бригада Александра Кузьминича. Оператор по добыче нефти и газа 26 лет изо дня в день на обслуживании скважин. В зоне его ответственности - 34 скважины. Говорит, у каждой свой характер и нрав, поэтому подход индивидуальный. Рассматривает установку как живую систему.

"Если хотите, можно сравнить ее с женщиной. Может и закапризничать. Важно найти правильный подход", - улыбается специалист со стажем. На своем посту он и в летний зной, и в зимние холода, и демисезонную непогоду.

Александр Кузьминич налаживает контакт с подопечной еще на подходе. Сначала зрительный, потом определяет ее рабочий настрой по звукам. Выслушав технический "доклад", приступает к детальному осмотру. Рядовая процедура по отбору проб в этот раз - особенная. В колбу отправляется символичная часть юбилейной 135-миллионной тонны.

За два с лишним десятилетия Александр Кузьминич проходил разные внештатные ситуации. Бывало, как в документальных хрониках, в прямом смысле умывался нефтью - оставались белыми только улыбка и глаза. Это единичные случаи, которые передаются из поколения в поколение как легенды. Сегодня на добыче автоматизировано 95% процессов, форс-мажоры сведены к минимуму.

От старейшего Речицкого передвигаемся к месту рождения новой скважины. В нескольких километрах от деревни Малодуша Речицкого района - одно из более молодых месторождений нефти Малодушинское. На расчищенном островке среди лесного массива разместилась буровая установка.

Наземные конструкции - 51 м вышка плюс 12 м ее основание - лишь вершина айсберга. Бурильное оборудование уходит под землю на тысячи метров. Причем технологии позволяют уйти не только вглубь, но и на сотни метров в сторону. Подземные лабиринты позволяют добывать нефть в обход населенных пунктов и других объектов. К примеру, установленное ранее в пойме реки Березина буровое оборудование прошло под руслом и достигло залежей, расположенных под природным заповедником.

"Хотите спросить, находили ли мы что-то необычное при бурении?" - с улыбкой опережает вопрос о раскопках на глубине начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко. По его словам, подземная часть работ требует ювелирной точности, к тому же диаметр труб не пропустит лишнего. Их ориентир - черное золото. Ежегодная программа - 45-50 пробуренных скважин. Разговор о возможности найти меч викинга заводить не приходится.

Виктор Архипенко подчеркивает, что в этом году планируется сдать 49 скважин, в общей сложности 14 бригадами будет пройдено более 130 тыс. м. "Это рекорд за 52 года работы предприятия", - уточняет он. Такие масштабные шаги стали возможны благодаря использованию самых передовых технологий. Сейчас на бурении задействована установка мощностью 1500 л.с. итальянско-белорусского производства. Всего на территории республики работает пять таких агрегатов, еще два на территории Украины. Парк буровых установок постоянно обновляется.

Еще в 1990-х годах на бурение аналогичных скважин уходило 5,5-6 месяцев. Новое оборудование сокращает сроки практически вдвое.

Бригады буровиков работают вахтовым методом. В мобильном жилом квартале, обосновавшемся среди леса, для 40 специалистов созданы комфортные условия. В распоряжении трудящихся - вагон-сауна, вагон-столовая, теплые помещения.

На этом участке уже пробурена одна скважина, в планах - еще две.

На начало 2018 года в Беларуси открыто 87 месторождений нефти и газоконденсата, расположенных в пределах Припятского прогиба. В разработке находятся 65 нефтяных месторождений. Практически половина всех остаточных извлекаемых запасов белорусской нефти сосредоточены в пределах пяти крупнейших месторождений: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Южно-Осташковичского и Южно-Сосновского. Добыча нефти ведется фонтанным и механизированным методами.

За историю предприятия пробурено 15 скважин-миллионниц, 9 из которых в числе действующих и сегодня. Общий эксплуатируемый фонд скважин - 824, средняя глубина достигает 3,2 тыс. м, самые глубокие скважины - более 5 тыс. м.

Где ближе путь к нефти и нужно бурить, знает начальник отдела разработки нефтяных месторождений НГДУ "Речицанефть" Дмитрий Сердюков. "Движемся в нескольких направлениях. Имеющиеся остаточные запасы - это стратегический ресурс. 2018-й - первый год, когда мы компенсируем объемы добычи приростом запасов. Повышаем коэффициент извлечения нефти из текущих месторождений за счет применения современных методов. Все передовое, что есть на сегодня в мире, стараемся опробовать и внедрить на наших месторождениях. Еще одно направлений - поиск. Сегодня открываем небольшие и средние месторождения с извлекаемыми запасами от 100 до 500 тыс. т нефти", - рассказывает он.

За последние годы на предприятии смогли нарастить объемы бурения на 30-40%. Вводят до 50 скважин в год. Есть прогресс и по поисково-разведочному бурению. Если ранее бурили 6-7 тыс. м в год, то в 2018-м - 25 тыс. м, в планах на следующий - более 30. Соответственно, есть возможность разведать не две-три новые структуры в год, как ранее, а до десяти. Крупные месторождения давно открыты, но именно новые разведанные структуры, хоть они и небольшие, позволяют держать высокие темпы отбора. В 2017 году была разработана методика по извлечению трудноизвлекаемых запасов.

Какие стратегические запасы хранят недра, разведывают геологи предприятия. Научная работа не допускает предсказаний провидцев. Сейсмическое оборудование в 3D-формате определяет месторасположение залежи, ее геометрию и объем ресурсов. Следующий этап - поисковое бурение. Конкретные цифры можно назвать по факту. Сейчас известно точно: "Белоруснефть" еще отметит подъем юбилейных миллионных тонн, и не один раз.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
нефть, репортаж, Речица
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4207 BYN 2.418 BYN 2.422 BYN
USD
2.1171 BYN 2.117 BYN 2.119 BYN
RUB
3.2272 BYN 3.215 BYN 3.229 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

Спецприз Президента Беларуси на "Лістападзе" вручен Рустаму Сагдуллаеву
Все фото

Инфографика

"Лістапад-2018" XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в Минске с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко назвал модернизацию мехового комбината в Витебске подарком народу к 7 ноября
Лукашенко рассказал, как Назарбаев заинтересовался его ботинками "Марко"
Лукашенко: китайские кредиты нужно направлять на поддержку толковых частников
Политика
Во время заседания в узком составе Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2019 года в Ашхабаде
Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 8 ноября в Астане
Происшествия
Фото СК Житель Вилейки выращивал коноплю и вовлекал подростков в употребление наркотиков
Мальчик чуть не утонул в бассейне в Мстиславле, на тренера завели дело
В Жабинковском районе школьник ударил в лицо инспектора ГАИ
Общество
Фото из архива Порядок регистрации предельных отпускных цен на лекарства определен в Беларуси
Авиаторы МЧС вернулись с тушения пожаров в Турции
Поручитель погасил кредит за заемщика. Как теперь вернуть деньги - отвечает адвокат
Регионы
Ключи от квартир в новом доме в Старых Дорогах получили почти 30 многодетных семей
В больницах Гомельской области введено в штат пять "нянь вместо мам"
Вблизи студгородка БГУ по ул. Курчатова до 2022 года построят СТО и реконструируют спортплощадку
Спорт
Дмитрий Басков и Игорь Шуневич. Фото ХК "Динамо-Минск" Шуневич о ситуации в хоккее: мы вправе требовать результата
Белорусские пловцы завоевали две награды на старте этапа КМ в Пекине
Хет-трик Бояна Дубаича помог футболистам "Городеи" разгромить "Минск" в чемпионате Беларуси
Технологии
Фото etcetera.media Опасности Сети и дети - интервью
Соцсети активно используются в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию - эксперт ООН
Британцы создадут первый в мире гоночный электросамолет
Культура
Рустам Сагдуллаев Спецприз Президента Беларуси на "Лістападзе" вручен Рустаму Сагдуллаеву
Фильм "Холодная война" открыл "Лістапад-2018"
Конкурсная программа "Лістапада-2018" очень сильная - председатель жюри
В мире
Фото vladtime.ru Турция и США объявили о взаимной отмене санкций
В Египте обстреляли автобус с паломниками, есть погибшие
СМИ призвали активнее распространять информацию об инициативе "Один пояс и один путь"
Калейдоскоп
The Beatles. Фото Getty Images The Beatles выпустили ностальгический клип к 50-летию "Белого альбома"
Стас Костюшкин сел на шпагат
Изображение Стивена Хокинга может появиться на новой британской банкноте
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Газета 7 дней
Квартира «взаймы»
Авоська советского человека
Журналистская пехота рвется в бой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия