РЕПОРТАЖ: Как белорусские нефтяники добывают черное золото

С глубины тысяч метров под землей по трубопроводам-артериям поднимаются стратегические запасы черного золота. Миллионы тонн. Эти дни в истории производственного объединения "Белоруснефть" особые. Добыта 135-миллионная тонна нефти с начала промышленной эксплуатации нефтяных месторождений на территории страны. Корреспонденты БЕЛТА побывали на первом месторождении углеводорода и узнали, как нефтяники эксплуатируют старейшие запасы и открывают новые точки на карте нефтедобычи.

Ровные периметры песчаных прямоугольников становятся своего рода пьедесталом для наземных установок. Размеренно и ритмично станки-качалки кланяются главному поставщику черного золота - недрам. Старейшее и одно из крупнейших месторождений нефти в Беларуси - Речицкое. Именно отсюда началась нефтедобыча в середине 1960-х годов. Более полувека оно снабжает страну углеводородным сырьем.

Здесь на подъезде к скважине №199 нас встречает первый заместитель начальника - главный инженер нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" Сергей Ласица. НГДУ - единственное управление, которое занимается добычей нефти в республике.

Историю нефтепромысла Сергей Ласица знает наизусть, поэтому сразу проводит небольшой экскурс по времени и местности. Буквально в километре находится скважина-первооткрывательница №8, рядом памятная стела нефтепроходчикам. Первые промышленные притоки нефти были получены здесь в 1964 году.

Создание укрупненного нефтепромысла шло ускоренными темпами. Процесс осложнялся тем, что производственная и социальная инфраструктура возводилась с нулевой отметки. Старт был дан практически в чистом поле. Шли со скоростью марафонцев на Олимпиаде.

Первый миллион тонн белорусские нефтяники добыли в 1967 году, рубеж в 100 млн т был преодолен в 1998 году. Абсолютный рекорд за всю историю белорусского нефтепромысла поставлен в 1975 году - 7,95 млн т. Благодаря этому Беларусь на время получила статус одного из самых крупных нефтяных районов Советского Союза. Олимпийские темпы, взятые в начале освоения, подорвали силы белорусских месторождений. Чтобы не допустить обвального снижения, коллективу предприятия пришлось перекраивать работу.

130-миллионая тонна поднята в 2015 году, а через три года взята новая планка. В 2016-17 годах удалось стабилизировать объем добычи на уровне 1,65 млн т в год.

"В 2018 году планируется добыть 1,67 млн т нефти. По сравнению с прошлым годом прирост на 20 тыс. т. Определить же месторождение или конкретную скважину, из которой поднята 135-миллионная тонна, не представляется возможным", - рассказывает Сергей Ласица.

По его словам, качественная и точная система учета позволяет определить объем добытой нефти за сутки, месяц, год - за любой период. Процесс добычи углеводородного сырья непрерывен. Нефть со всех месторождений страны собирается по закрытой системе, от каждой скважины по отдельному трубопроводу транспортируется до пунктов приема и подготовки.

Добыча юбилейной тонны - безусловно, праздник. А какое торжество без пирога? По словам Сергей Ласицы, он есть у нефтяников каждый день - прямо под ногами.

Речицкое месторождение характеризуется многопластовостью залежей. Образно говоря, в разрезе его можно сравнить с пирогом, между слоями которого - крем. В переводе н а реалии - нефть. На месторождении есть перемычки между пластами, разработка которых идет по классической схеме снизу вверх. Сначала включается в разработку нижний горизонт, потом переход на вышележащий и т.д.

Скважина №199 - одна из 40, где внедрены новые технологии - одновременно раздельная добыча. Одним оборудованием производится отбор нефти с двух залежей и ее перекачка в общую систему сбора.

Эта скважина эксплуатирует ланские и семилукские отложения. Из ланских добывается около 10 т нефти, семилукских - около 20 т нефти в сутки. Это дает максимальную отдачу и прогрессивность добычи - одновременно разрабатываются две залежи. К тому же снижаются эксплуатационные затраты и отсутствует статья расходов на дополнительное бурение скважин.

Благодаря этой технологии с 2011 по 2018 год на предприятии добыли 350 тыс. т нефти. Экономический эффект от ее внедрения составляет более $63 млн. За ее разработку специалисты БелНИПИнефть в прошлом году удостоены благодарности Президента Беларуси.

Сегодня плановый обход высокотехнологичной 199-й делает бригада Александра Кузьминича. Оператор по добыче нефти и газа 26 лет изо дня в день на обслуживании скважин. В зоне его ответственности - 34 скважины. Говорит, у каждой свой характер и нрав, поэтому подход индивидуальный. Рассматривает установку как живую систему.

"Если хотите, можно сравнить ее с женщиной. Может и закапризничать. Важно найти правильный подход", - улыбается специалист со стажем. На своем посту он и в летний зной, и в зимние холода, и демисезонную непогоду.

Александр Кузьминич налаживает контакт с подопечной еще на подходе. Сначала зрительный, потом определяет ее рабочий настрой по звукам. Выслушав технический "доклад", приступает к детальному осмотру. Рядовая процедура по отбору проб в этот раз - особенная. В колбу отправляется символичная часть юбилейной 135-миллионной тонны.

За два с лишним десятилетия Александр Кузьминич проходил разные внештатные ситуации. Бывало, как в документальных хрониках, в прямом смысле умывался нефтью - оставались белыми только улыбка и глаза. Это единичные случаи, которые передаются из поколения в поколение как легенды. Сегодня на добыче автоматизировано 95% процессов, форс-мажоры сведены к минимуму.

От старейшего Речицкого передвигаемся к месту рождения новой скважины. В нескольких километрах от деревни Малодуша Речицкого района - одно из более молодых месторождений нефти Малодушинское. На расчищенном островке среди лесного массива разместилась буровая установка.

Наземные конструкции - 51 м вышка плюс 12 м ее основание - лишь вершина айсберга. Бурильное оборудование уходит под землю на тысячи метров. Причем технологии позволяют уйти не только вглубь, но и на сотни метров в сторону. Подземные лабиринты позволяют добывать нефть в обход населенных пунктов и других объектов. К примеру, установленное ранее в пойме реки Березина буровое оборудование прошло под руслом и достигло залежей, расположенных под природным заповедником.

"Хотите спросить, находили ли мы что-то необычное при бурении?" - с улыбкой опережает вопрос о раскопках на глубине начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко. По его словам, подземная часть работ требует ювелирной точности, к тому же диаметр труб не пропустит лишнего. Их ориентир - черное золото. Ежегодная программа - 45-50 пробуренных скважин. Разговор о возможности найти меч викинга заводить не приходится.

Виктор Архипенко подчеркивает, что в этом году планируется сдать 49 скважин, в общей сложности 14 бригадами будет пройдено более 130 тыс. м. "Это рекорд за 52 года работы предприятия", - уточняет он. Такие масштабные шаги стали возможны благодаря использованию самых передовых технологий. Сейчас на бурении задействована установка мощностью 1500 л.с. итальянско-белорусского производства. Всего на территории республики работает пять таких агрегатов, еще два на территории Украины. Парк буровых установок постоянно обновляется.

Еще в 1990-х годах на бурение аналогичных скважин уходило 5,5-6 месяцев. Новое оборудование сокращает сроки практически вдвое.

Бригады буровиков работают вахтовым методом. В мобильном жилом квартале, обосновавшемся среди леса, для 40 специалистов созданы комфортные условия. В распоряжении трудящихся - вагон-сауна, вагон-столовая, теплые помещения.

На этом участке уже пробурена одна скважина, в планах - еще две.

На начало 2018 года в Беларуси открыто 87 месторождений нефти и газоконденсата, расположенных в пределах Припятского прогиба. В разработке находятся 65 нефтяных месторождений. Практически половина всех остаточных извлекаемых запасов белорусской нефти сосредоточены в пределах пяти крупнейших месторождений: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Южно-Осташковичского и Южно-Сосновского. Добыча нефти ведется фонтанным и механизированным методами.

За историю предприятия пробурено 15 скважин-миллионниц, 9 из которых в числе действующих и сегодня. Общий эксплуатируемый фонд скважин - 824, средняя глубина достигает 3,2 тыс. м, самые глубокие скважины - более 5 тыс. м.

Где ближе путь к нефти и нужно бурить, знает начальник отдела разработки нефтяных месторождений НГДУ "Речицанефть" Дмитрий Сердюков. "Движемся в нескольких направлениях. Имеющиеся остаточные запасы - это стратегический ресурс. 2018-й - первый год, когда мы компенсируем объемы добычи приростом запасов. Повышаем коэффициент извлечения нефти из текущих месторождений за счет применения современных методов. Все передовое, что есть на сегодня в мире, стараемся опробовать и внедрить на наших месторождениях. Еще одно направлений - поиск. Сегодня открываем небольшие и средние месторождения с извлекаемыми запасами от 100 до 500 тыс. т нефти", - рассказывает он.

За последние годы на предприятии смогли нарастить объемы бурения на 30-40%. Вводят до 50 скважин в год. Есть прогресс и по поисково-разведочному бурению. Если ранее бурили 6-7 тыс. м в год, то в 2018-м - 25 тыс. м, в планах на следующий - более 30. Соответственно, есть возможность разведать не две-три новые структуры в год, как ранее, а до десяти. Крупные месторождения давно открыты, но именно новые разведанные структуры, хоть они и небольшие, позволяют держать высокие темпы отбора. В 2017 году была разработана методика по извлечению трудноизвлекаемых запасов.

Какие стратегические запасы хранят недра, разведывают геологи предприятия. Научная работа не допускает предсказаний провидцев. Сейсмическое оборудование в 3D-формате определяет месторасположение залежи, ее геометрию и объем ресурсов. Следующий этап - поисковое бурение. Конкретные цифры можно назвать по факту. Сейчас известно точно: "Белоруснефть" еще отметит подъем юбилейных миллионных тонн, и не один раз.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-