РЕПОРТАЖ: Шанхай готовится к встрече с производителями из 130 стран

Крупнейший в Азии и второй в мире по величине выставочный центр в Шанхае активно готовится принимать производителей из 130 стран. В Шанхае 5-10 ноября пройдет Первая китайская выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE 2018). Беларусь одной из первых заявила об участии в этом масштабном форуме. Его проведение анонсировал председатель КНР Си Цзиньпин в мае 2017 года. И хотя официально пока не объявлено об участии Си Цзиньпина в выставке, все ожидают его приезда на церемонию открытия. Корреспондент БЕЛТА за 27 дней до открытия форума посетила Национальный выставочный центр Шанхая, познакомилась с ходом подготовки и пообщалась с организаторами.

Национальные экспозиции 80 стран

Начальник национальных экспозиций выставки Хаокай Шуэ, ответственный за подготовку площадей для павильонов, рассказывает: "Национальные выставки представят 80 государств. Проведение этого форума должно сыграть важную роль для продвижения концепции открытости Китая мировому рынку. Китайская экономика перешла от стремительного роста к стадии высококачественного развития, которая характеризуется возросшими потребностями в товарах и услугах".

Мероприятие организуют Министерство коммерции КНР и Народное правительство города Шанхай, а в качестве партнеров выступают Всемирная торговая организация, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Ответственные за проведение - Бюро по организации международной выставки и Национальный выставочный центр (Шанхай).

По мнению организаторов, выставка станет эффективным инструментом для стимулирования торговли с другими государствами и открытости рынка, развития экономической глобализации.

Площадь выставки впечатляет - более 240 тыс. кв.м, из которых 210 тыс. кв.м займет зона для предприятий и бизнеса и 30 тыс. кв.м - зона государственной торговли и инвестиций. Кроме того, запланирован международный торговый форум "Хунцяо" ("Радужный мост"), а также двусторонние встречи для обсуждения запросов рынка, отраслевые семинары, презентации продуктов.

В выставочной зоне государственной торговли и инвестиций будут проводиться исключительно демонстрационные мероприятия без возможности совершения торговых сделок. Правительство КНР планирует предоставить развивающимся странам бесплатные площадки для участия в демонстрациях.

Хаокай Шуэ отмечает, что выставочная зона для предприятий и бизнеса будет разбита на два блока: торговлю товарами и сферу услуг. Площадь экспозиции товарной торговли составит около 180 тыс. кв.м, на которых будут размещены шесть павильонов, посвященных интеллектуальному и высокотехнологичному оборудованию; бытовой электронике и технике; одежде, украшениям и товарам повседневного спроса; автомобилям; пищевым продуктам и сельскохозяйственной продукции; медицинской аппаратуре и лекарственно-оздоровительным продуктам. В блоке сферы обслуживания расположатся пять павильонов, представляющих новые и разрабатываемые технологии; аутсорсинг услуг; инновационный дизайн и проектирование; культура и образование; туристические услуги.

Организаторы обращают внимание участников на огромные масштабы китайского рынка, стремительный рост потребления и импорта. Китай обладает самой большой численностью населения в мире, является второй экономикой и вторым государством по объемам импорта и потребления. В течение следующих 5 лет Китай импортирует продукцию и услуг более чем на $10 трлн.

Белорусский василек и китайский клевер-четырехлистник

Организаторы с китайской стороны подчеркивают, что Беларусь основательно подошла к созданию своей экспозиции. Хаокай Шуэ говорит, что тесно работает с генеральным консульством Беларуси в Шанхае во главе с Валерием Мацелем, МИД, в целом с белорусской стороной, согласовывая все аспекты готовящейся Национальной экспозиции Беларуси. Он уверен, что эффект от такой работы не заставит себя ждать и белорусско-китайские контакты после выставки будут существенно расширены.

При разработке дизайна белорусской экспозиции, помимо традиционного логотипа Made in Belarus, использовался цветок василька, который по форме представляет собой восьмиконечную звезду - символ солнца - и является элементом белорусского орнамента.

А одним из символов международной выставки импорта станет четырехлистный клевер. И если белорусскую экспозицию будет украшать василек, то китайская экспозиция, как и весь Национальный выставочный центр в Шанхае, имеет форму четырехлистника, который, по китайскому поверью, обладает магической силой.

На входе гостей выставки будут встречать самые разные воплощения китайской панды (даже клумбы выполнены в виде этого медвежонка). Кстати, ее желто-голубой шарф символизирует "Один пояс, один путь" (сухопутный и морской).

Уже сейчас предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, и организаторы максимально ограничивают посещение Национального выставочного центра в Шанхае. Но совершенно очевидно, что они сделают все для того, чтобы сделать мероприятие масштабным, красивым и уникальным.

Работы в Национальном выставочном центре в Шанхае не затихают до поздней ночи. На глазах все меняется, расширяется, достраивается, словом, преображается.

Еще неделю назад этих 24 святящихся колонн не было, а сейчас они уже радуют глаз, завершаясь вверху четырехлистным знаком удачи. Буквально ночью при входе на территорию центра завершался монтаж флагов стран-участниц.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

ФОТО автора,

Шанхай,

БЕЛТА.-0-