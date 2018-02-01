РЕПОРТАЖ: "Взгляд в будущее": показ белорусской одежды из белорусских тканей

Модный показ предприятия или более-менее известного дизайнера - событие, как правило, запоминающееся. Что уж говорить о демонстрации коллекций сразу нескольких компаний, составляющих основу концерна "Беллегпром". Сегодня в Национальной школе красоты прошел показ-презентация "Взгляд в будущее. Новые возможности легкой промышленности Беларуси" - публике была продемонстрирована одежда белорусского дизайна из белорусских тканей.

Участие в мероприятии приняли глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, руководители текстильных и швейных предприятий, дизайнеры.

Открыло показ Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, выпускающее продукцию под торговой маркой "Блакiт". Изделия коллекции женской одежды "Тайны сновидений" выполнены из 100-процентоного хлопка и предназначены для сна, дома и комфортного отдыха.

Для БПХО нынешний показ - премьерный, ведь раньше предприятие никогда не представляло коллекций одежды из собственных тканей.

Далее на подиум вышли модели в деловой одежде изо льна, произведенной Оршанским льнокомбинатом под торговой маркой VILINI.

Оршанский льнокомбинат представил и коллекцию Orsha Fashion.

"Оршанский льнокомбинат уже не единожды доказал, что умеет делать высококачественную льняную ткань, которую вы видите в готовых изделиях. Рекомендую всем не терять время, потому что этот ассортимент, несмотря на сезонность, ликвиден. Думаю, перспектива у него есть, и очень неплохая", - прокомментировал Николай Ефимчик.

Льняная ткань стала основой и для двух коллекций, презентованных ОАО "Центр моды": "Сотканный из снов" Антона Ярощика и "Полынь-трава" Инны Гончар.

Детскую коллекцию из тканей модернизированного "Камволя" представили сразу несколько предприятий "Беллегпрома": "БелКредо", "Калинка", "Жлобинская швейная фабрика", "Элод", "Знамя индустриализации", "Панда".

Далее вниманию гостей - мужская и женская коллекции одежды, выполненные опять-таки из камвольных тканей. Поработали с отечественным продуктом "Коминтерн", "БелКредо", "Центр моды", "Элод", "Элема", "Вяснянка".

"Если ткани Оршанского льнокомбината - продукция известная, то сегодня мы представили одежду из абсолютно нового ассортимента камвольной ткани. Да, наверное, пока к ней есть некоторые вопросы, и в процессе работы они будут возникать. Но на то мы здесь и собрались, чтобы их решать", - сказал Николай Ефимчик.

Он напомнил, что перед швейными предприятиями страны поставлена задача в год перерабатывать не менее 1,5 млн погонных метров. "Думаю, уже в самом ближайшем будущем вы поймете, что больше нет необходимости покупать ткани далеко за рубежом. Вы видели цены - они конкурентоспособны. Что касается качества, то оно не уступает тем же турецким аналогам", - подчеркнул председатель "Беллегпрома".

Коллекцию женской одежды представила дизайнер Людмила Лабкова.

Своеобразной вишенкой на торте стал показ коллекции одежды дизайнера Юрия Кота, основу которой составила ткань ОАО "Камволь". Сегодня Юрий Кот живет и работает во французской Тулузе, однако родился и заниматься дизайном одежды начинал в Беларуси. Торговая марка Youri KOT хорошо известна на французском fashion рынке, дизайнер желанный гость белорусских, российских и европейских модных показов.

После завершения показа мнение о камвольных тканях высказали руководители крупнейших швейных предприятий. В частности, генеральный директор ОАО "Коминтерн" Петр Афонченко отметил, что давно ждал момента, когда предприятие сможет существенно снизить импорт. "Нам жалко отдавать деньги за пределы родины - тому же Китаю, той же Турции, в другие страны. Меня поразило модернизированное предприятие", - сказал он. Петр Афонченко в целом выразил удовлетворение качеством тканей, но при этом обозначил вопросы, требующие решения, в том числе по тому, как ткань ведет себя в процессе обработки. "Конечно, мы будем работать с тканью "Камволь", - заверил генеральный директор.

Итоги мероприятия для журналистов подвел Николай Ефимчик: "То, что мы сегодня показали - это значительный шаг вперед. Например, коллекция Людмилы Лабковой только что вернулась из Милана, это говорит о том, что мы интересны даже в Италии. Перспективы у ткани очень хорошие, швейные предприятия, дизайнеры умеют с ними работать. Сегодня мы не преследовали цель сделать суперпоказ - мы хотели посмотреть и обсудить, кто и что может делать, как это дело продвигать, какие замечания есть".

Что касается стоимости готовых изделий, то Николай Ефимчик пообещал, что они будут на любой кошелек. "У нас есть классическое разделение по ассортименту: ниже среднего для потребителей с невысоким уровнем доходов, средний уровень и средний плюс. Я не говорю о высоком ассортименте бизнес-класса, потому что это эксклюзив, который покупают единицы. Поэтому на все три уровня мы имеем предложения, и каждый вправе выбрать, что ему по сердцу и по карману", - сказал он.

По предварительным подсчетам, нижняя ценовая планка для мужского костюма из тканей "Камволь" в торговле будет Br150, средняя - Br230-250, средний плюс - около Br300.

Юлия ДЫЛЕНОК,

фото Геннадия Жинкова

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