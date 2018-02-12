Революционный цифровой шаг Беларуси должен быть изучен в ЕАЭС - Валовая

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Революционный шаг Беларуси в цифровой сфере должен быть изучен в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая сегодня в Москве на международном семинаре "Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь сделала революционный шаг к цифровой экономике", - сказала Татьяна Валовая. Именно так она охарактеризовала подписанный Президентом Беларуси декрет "О развитии цифровой экономики". "В связи с этим нам нужно совместно пообсуждать, может быть, какие-то вещи совместно сделать, изучая опыт друг друга", - отметила министр ЕЭК.

По мнению Татьяны Валовой, ЕАЭС должен оперативно и быстро реагировать на вызовы, которые ставит мировая экономика. "Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы быть эффективным интеграционным объединением, необходимо быстро отслеживать изменения в мировой экономике. В этой связи феномен цифровой экономики и всех сопутствующих ему явлений и факторов для нас является ключевым", - указала она.

Министр ЕЭК подчеркнула, что цифровая повестка - одно из важнейших направлений деятельности ЕАЭС. "Цифровизация - это не одно узкое направление, это по сути горизонтальное изменение традиционных моделей экономики, - считает Татьяна Валовая. - Проблематика блокчейна и криптовалют - для нас очень широкое понятие".

Участники мероприятия обсудили сущность, преимущества и недостатки технологии блокчейн, опыт ее успешного применения и возможность использования в целях развития евразийской интеграции. Рассмотрены вопросы правового регулирования применения технологии блокчейн и использования криптовалют, национальные и международные практики, а также влияние блокчейна и криптовалют на традиционные принципы товарно-денежных отношений и макроэкономическую устойчивость. Семинар собрал на площадке ЕЭК представителей финансовых регуляторов стран ЕАЭС, банковского бизнеса, научного сообщества, экспертов.-0-