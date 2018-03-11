Резидент "Великого камня" поставил в Беларусь 2 беспилотных автомобиля для проведения испытаний

11 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. ООО "Международная технологическая компания "Интеллектуальное оборудование" поставило в Беларусь два беспилотных автомобиля для проведения испытаний, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.
"Один из наших резидентов будет заниматься испытанием беспилотных автомобилей на электрической тяге. Они уже поставили в Беларусь два таких автомобиля. Сейчас мы активно прорабатываем вопрос с тем, чтобы приступить к испытаниям, нарабатываем базу для движения этого проекта вперед, потому что проект действительно очень интересный", - отметил Александр Ярошенко.
Как сообщалось, договором с ООО "Международная технологическая компания "Интеллектуальное оборудование" предусмотрено, что инвестор в течение 2018-2020 годов построит научно-исследовательский центр общей площадью более 30 тыс. кв.м. Объем инвестиций составит около $5 млн.-0-
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