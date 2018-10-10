Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции форелевого хозяйства "Лохва"

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 10 октября отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия "Форелевое хозяйство "Лохва". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-