Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию продукции Гродненского мясокомбината

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию продукции ОАО "Гродненский мясокомбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Решение принято с учетом представленных документов и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-