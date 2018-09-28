Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию продукции Гродненского мясокомбината

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию продукции ОАО "Гродненский мясокомбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Решение принято с учетом представленных документов и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-
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