Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции с трех предприятий Беларуси

31 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 31 октября 2018 года отменил временные ограничения на поставки молочной продукции трех белорусских предприятий. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

В частности, сняты ограничения с УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат" на поставки масла, молочных консервов, сухой молочной сыворотки; ОАО "Молочный мир" - масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки; ГП "Молочный гостинец" - масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки.

"Такое решение Россельхознадзором принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября, а также с учетом представленной в адрес службы информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси", - отмечается в сообщении ведомства.-0-