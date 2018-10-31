Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции с трех предприятий Беларуси

31 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 31 октября 2018 года отменил временные ограничения на поставки молочной продукции трех белорусских предприятий. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
В частности, сняты ограничения с УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат" на поставки масла, молочных консервов, сухой молочной сыворотки; ОАО "Молочный мир" - масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки; ГП "Молочный гостинец" - масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки.
"Такое решение Россельхознадзором принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября, а также с учетом представленной в адрес службы информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси", - отмечается в сообщении ведомства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4065 BYN
|2.398 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1196 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2308 BYN
|3.22 BYN
|3.229 BYN