Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока из Беларуси и утвердил перечень поставщиков

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил перечень поставщиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на материалы ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что указание Россельхознадзора от 4 июня 2018 года отменяется в части введения ограничений на поставки продукции со всей территории Республики Беларусь", - говорится в письме ведомства, направленном 22 июня в территориальные управления Россельхознадзора.

В письме отмечается, что поставки продукции осуществляются с белорусских предприятий, включенных в дорожную карту. В их числе - Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, Волковысское ОАО "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.

Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси 9 июня согласовали дорожную карту по снятию взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год.-0-

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