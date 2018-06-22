Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока из Беларуси и утвердил перечень поставщиков

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил перечень поставщиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на материалы ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что указание Россельхознадзора от 4 июня 2018 года отменяется в части введения ограничений на поставки продукции со всей территории Республики Беларусь", - говорится в письме ведомства, направленном 22 июня в территориальные управления Россельхознадзора.
В письме отмечается, что поставки продукции осуществляются с белорусских предприятий, включенных в дорожную карту. В их числе - Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, Волковысское ОАО "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.
Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси 9 июня согласовали дорожную карту по снятию взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год.-0-
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