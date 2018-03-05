5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Беларуси на 15 марта, говорится на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что временные ограничения на поставки на территорию России с территории Беларуси следующего молочного сырья вводятся с 15 марта 2018 года.
Речь идет о такой продукции, как молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка.
"Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Беларусь", - сообщает Россельхознадзор.-0-
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