Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Беларуси на 6 марта

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Беларуси на 18.00 6 марта. Эту информацию подтвердили корреспонденту БЕЛТА в Минсельхозпроде Беларуси.

Ранее Россельхознадзор информировал, что ограничит ввоз в Россию белорусского молока и некоторых других видов молочной продукции с 26 февраля.

Сегодня в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации с запретом на поставки молока из Беларуси. От белорусской стороны в переговорах участвовали заместитель премьер-министра Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.-0-