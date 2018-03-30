30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор планирует с 3 по 6 апреля проинспектировать белорусские предприятия. Соответствующая информация размещена на сайте российского ведомства.

"В период с 3 по 6 апреля 2018 года Россельхознадзор планирует провести инспекцию белорусских предприятий - производителей продукции животного происхождения. В настоящее время с белорусскими коллегами согласовываются сроки инспекции и списки предприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, на будущей неделе Россельхознадзор примет решение о снятии ограничений на поставки продукции ряда белорусских предприятий.-0-