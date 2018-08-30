Россельхознадзор разрешил поставки в Россию шампиньонов КФХ "Грибная страна"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор считает возможным под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси разрешить с 30 августа поставки шампиньонов КФХ "Грибная страна" на территорию России. Такая информация размещена на сайте Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято по результатам инспекции Россельхознадзора, которая состоялась 20-24 августа.-0-