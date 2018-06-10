Россельхознадзор снимает ограничения на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 11 июня снимает ограничения на поставки молочной продукции (наливом) с трех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом снимаются с Барановичского молочного комбината, Ляховичского молокозавода, волковысского ОАО "Беллакт".
Как сообщалось, Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 9 июня подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции. Кроме того, стороны пришли к соглашению об отмене с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырех белорусских предприятий: ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ООО "Вахавяк Плюс", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ООО "Белэкотехника".-0-
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