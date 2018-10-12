Россельхознадзор снимет ограничения на поставки молочки нескольких белорусских компаний

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор в ближайшее время подготовит предложения по снятию введенных ранее временных ограничений на поставки продукции нескольких белорусских компаний. Соответствующая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Накануне состоялась встреча главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем. Переговоры явились очередным этапом в реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции.

Как отмечается, встреча дала положительные результаты. Помимо готовности Россельхознадзора снять ограничения на поставки с ряда молочных предприятий Сергей Данкверт предложил рассмотреть возможность гашения ветеринарных сертификатов на готовую продукцию, следующую из Беларуси, непосредственно в местах ее реализации.-0-